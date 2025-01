Lenggries (dpa/lby) - Eine als vermisst gemeldete 24-Jährige ist tot in ihrem Campingbus in Oberbayern gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau an einer Rauchvergiftung gestorben ist - in ihrem Fahrzeug wurde den Angaben zufolge ein benutzter Pelletofen gefunden. Es gebe vorerst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen laufen.