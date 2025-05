Oberbayern und Schwaben: Polizei spricht von relativ ruhiger Freinacht in Bayern

Schwaben: Trampolin gestohlen und Jugendliche attackiert

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West berichtete unter anderem von einem 62-Jährigen, der in Aitrang (Landkreis Ostallgäu) zwei Jugendliche attackiert haben soll. Der 62-Jährige soll in der Freinacht gedacht haben, dass die Jugendliche sich an seinen Blumentöpfen zu schaffen machten. Einem 15-Jährigen soll er laut Polizei ins Gesicht geschlagen haben. Dann stieß er das Motorrad eines 16-Jährigen um, das dem Jugendlichen auf den Fuß fiel und ihn am Bein verletzte.