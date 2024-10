In Deutschland sei er am Grenzübergang bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) von der Bundespolizei gestoppt und festgenommen worden. Die acht Flüchtlinge und andere Migranten erwarten Anzeigen wegen unerlaubtem Einreisen, sie müssen laut Bundespolizei zurück nach Österreich. Der 47-Jährige wurde am Montag einem Richter vorgeführt und bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern unter einer schweren Gesundheitsgefährdung verantworten.