Oberbayern Tote aus der Saalach: Kripo sucht mit Foto nach Hinweisen

Eine Frau wird aus der Saalach bei Piding geborgen, doch ihre Identität bleibt ungeklärt. Die Kripo Traunstein veröffentlicht nun eine detaillierte Beschreibung und bittet weiter um Hinweise.

Die Polizei in Oberbayern sucht mit einem Foto nach Hinweisen zur Identifizierung einer toten Frau. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Piding (dpa/lby) - Nachdem Mitte Dezember eine tote Frau aus der Saalach bei Piding im Landkreis Berchtesgadener Land geborgen worden ist, sucht die Kriminalpolizei nun mit einem Foto nach Hinweisen zur Identität der Verstorbenen. Die Frau ist bislang nicht identifiziert, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht ergeben.

Ein Spaziergänger bemerkte den leblosen Körper demnach am 15. Dezember vom Ufer des Flusses in Piding aus. Helfer von Wasserwachten und Feuerwehren hatten die Tote geborgen. Die Polizei bittet weiter um Hinweise.