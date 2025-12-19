Piding (dpa/lby) - Nachdem Mitte Dezember eine tote Frau aus der Saalach bei Piding im Landkreis Berchtesgadener Land geborgen worden ist, sucht die Kriminalpolizei nun mit einem Foto nach Hinweisen zur Identität der Verstorbenen. Die Frau ist bislang nicht identifiziert, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht ergeben.