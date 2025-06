Neufahrn bei Freising (dpa/lby) - Einen Tag nach der tödlichen Auseinandersetzung in Neufahrn bei Freising ist ein Beteiligter weiter auf der Flucht. Bei dem Vorfall wurde Polizeiangaben zufolge ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag im Landkreis Freising mit einem scharfen Gegenstand auf offener Straße verletzt. Er starb den Angaben nach noch am Tatort.