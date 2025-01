Griesstätt (dpa/lby) - Beim Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Griesstätt (Kreis Rosenheim) sind sieben Menschen verletzt worden. Der Brand war am frühen Morgen ausgebrochen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.