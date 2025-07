Apfeldorf (dpa/lby) - Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Apfeldorf im Landkreis Landsberg am Lech ist ein 77 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde der Mann am Mittwochabend beim Fällen eines rund zehn Meter langen Baumes von diesem am Kopf getroffen.