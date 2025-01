Ein Sachverständiger organisierte die Sicherung, Bergung und Umladung der Getränkedosen, die laut einem Polizeisprecher alle heil blieben. Der Verkehr konnte ihm zufolge links an der Unfallstelle vorbeifahren. Die rechte Fahrspur in Richtung Passau blieb auch am Mittag noch gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.