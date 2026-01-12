 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Rettungshubschrauber kann wegen Defekt nicht mehr abheben

Oberbayern Rettungshubschrauber kann wegen Defekt nicht mehr abheben

Ein Notarzt wird mit einem Helikopter zu einem Unfall auf einer Autobahn geflogen. Als der Hubschrauber sich auf den Rückweg zur Klinik machen will, kann er aber nicht mehr abheben.

Oberbayern: Rettungshubschrauber kann wegen Defekt nicht mehr abheben
1
Ein Krankenwagen bringt den Verletzten schließlich in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Denkendorf (dpa/lby) - Ein Rettungshubschrauber hat wegen eines technischen Defekts bei einem Einsatz nicht mehr von der Autobahn in Oberbayern abheben können. Ein bei einem Autounfall verletzter 30-Jähriger musste deswegen am Sonntag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Nach rund eineinhalb Stunden sei der Hubschrauber auf der A9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) provisorisch repariert gewesen und konnte zu einem nahegelegenen Sportplatz fliegen. Dort wurde der Helikopter letztlich repariert.

Nach der Werbung weiterlesen

Zuvor war der betrunkene 30-Jährige laut Polizei beim Wechseln der Spur seitlich mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und auf das Heck eines vorausfahrenden Wagens aufgefahren. Feuerwehrleute retteten den Mann aus seinem Wagen. Weil er über Schmerzen an der Wirbelsäule klagte, habe sich ein Notarzt mit dem Hubschrauber auf den Weg zur Unfallstelle gemacht. Ein 61-Jähriger und eine 39 Jahre alte Frau, die die beiden anderen Fahrzeuge fuhren, blieben bei dem Unfall unverletzt.