Oberbayern: Rettungshubschrauber kann wegen Defekt nicht mehr abheben

Denkendorf (dpa/lby) - Ein Rettungshubschrauber hat wegen eines technischen Defekts bei einem Einsatz nicht mehr von der Autobahn in Oberbayern abheben können. Ein bei einem Autounfall verletzter 30-Jähriger musste deswegen am Sonntag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Nach rund eineinhalb Stunden sei der Hubschrauber auf der A9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) provisorisch repariert gewesen und konnte zu einem nahegelegenen Sportplatz fliegen. Dort wurde der Helikopter letztlich repariert.