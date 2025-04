Palling (dpa/lby) - Ein Rentner aus Oberbayern ist durch eine Betrugsmasche um Wertgegenstände und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro gebracht worden. Am Dienstag rief ihn ein Unbekannter in Palling (Landkreis Traunstein) an und gab sich als Justizmitarbeiter aus, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte schwindelte dem Rentner demnach vor, dass seine Tochter einen schweren Unfall verursacht haben und dabei eine schwangere Frau ums Leben gekommen sein soll.