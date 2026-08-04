Oberbayern: Reifenplatzer an Lastwagen löst Unfall mit 14 Fahrzeugen aus

Demnach platzte am frühen Morgen der Reifen eines Lastwagens auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. Die Reifenteile verteilten sich über alle Spuren. Insgesamt 13 nachfolgende Autos fuhren über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmer und wurden dabei beschädigt. Drei Wagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.