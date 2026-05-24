Stammham - Ein Regionalzug mit über 300 Passagieren ist in Oberbayern liegengeblieben. Er wurde am Sonntagabend komplett evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Der Zug sei kurz vor 19 Uhr auf Höhe Stammham im Landkreis Eichstätt stehen geblieben. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften habe die Passagiere betreut. Diese wurden mit Bussen über die A9 weitergebracht. Dafür wurde ein Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt - kurz nach der Auffahrt Ingolstadt Nord. Warum der Zug nicht mehr weiterfahren konnte, teilte die Polizei nicht mit.