Weder die Schiffsbesatzung noch der Kapitän konnten die überwiegend männliche Gruppe demnach dazu bewegen, sich an die Regeln zu halten. Als die Passagiere das Schiff verlassen sollten, hätten sie sich geweigert. An einer Anlegestelle gesellten sich laut Polizei deswegen mehrere Beamte auf das Schiff, um die Gruppe zu bis zum nächsten und letzten Halt in Starnberg zu begleiten.