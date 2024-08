Erding (dpa/lby) - Ein Mann ist im oberbayerischen Erding nach einer erfolgreichen Reanimation wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 55-Jährige wurde am Freitag von einer Spaziergängerin leblos in einem Fluss im Stadtpark nahe dem Wehr entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr holte ihn aus dem Wasser und belebte ihn wieder. In der Klinik sei der Mann dann in der Nacht gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge rutschte der 55-Jährige am Ufer des Flusses Sempt aus und stürzte ins Wasser. Die Ermittlungen dauerten an.