Aschau (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver im Landkreis Rosenheim in ein entgegenkommendes Auto gekracht und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als der 25-Jährige am Sonntagabend in Aschau an einem anderen Fahrzeug vorbeiziehen wollte, wie die Polizei mitteilte. Warum er den entgegenkommenden Wagen übersehen hatte, sei noch unklar. Das Paar in dem Auto blieb unverletzt. Der Biker wurde ins Krankenhaus gebracht.