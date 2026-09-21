Bayrischzell (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist ein Motorradfahrer schwer verletzt und seine Maschine in zwei Teile gerissen worden. Der Mann war am Sudelfeld bei Bayrischzell zu schnell in eine Kurve gefahren und gegen die Leitpranke gekracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde er ins Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Doppelt bitter für ihn: Ein Bußgeldverfahren wegen unangepasster Geschwindigkeit wurde eingeleitet.