Oberbayern: Mann tot in verrauchter Wohnung gefunden

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Ein 46-Jähriger ist tot in seiner verrauchten Wohnung im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen gefunden worden. Der Mann habe aus medizinischen Gründen eine Sauerstoffflasche am Körper getragen und dabei mutmaßlich eine Zigarette rauchen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es nach ersten Erkenntnissen zu einer Verpuffung und daraufhin zu einem Brand gekommen, erklärte eine Polizeisprecherin.