Kipfenberg (dpa/lby) - Ein technischer Defekt hat für einen Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 9 in Oberbayern gesorgt. Die A9 in Richtung München musste für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten am Donnerstag für mehrere Stunden voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach liefen große Mengen Betriebsstoff aus und verteilten sich auf allen drei Fahrbahnen.