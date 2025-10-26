 
Eine Kuh läuft auf die Straße und löst einen Unfall aus. Zwei Menschen werden verletzt - die Polizei ermittelt gegen die Halterin des Tiers.

Gegen die Besitzerin der Kuh wird jetzt ermittelt. (Symbolbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa/dpa-tmn

Wackersberg (dpa/lby) - Eine Kuh hat in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Die Kuh starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Die Kuh überquerte demnach die Kreisstraße TÖL 7 und zwang einen Autofahrer zur Vollbremsung. Eine Autofahrerin dahinter fuhr in das bremsende Auto und schob es gegen die Kuh und ein entgegenkommendes Auto. 

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde verletzt, ebenso wie der Fahrer, der die Vollbremsung machte. Gegen die Halterin der Kuh ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.