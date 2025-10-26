Wackersberg (dpa/lby) - Eine Kuh hat in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Die Kuh starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Die Kuh überquerte demnach die Kreisstraße TÖL 7 und zwang einen Autofahrer zur Vollbremsung. Eine Autofahrerin dahinter fuhr in das bremsende Auto und schob es gegen die Kuh und ein entgegenkommendes Auto.