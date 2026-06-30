Oberbayern: Klimaanlage löst Brand aus - zwei Menschen verletzt

Pliening (dpa/lby) - Eine mobile Klimaanlage hat im oberbayerischen Pliening (Landkreis Ebersberg) einen Brand mit zwei Verletzten verursacht. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Defekt an dem Gerät das Feuer in einer Hausmeisterwohnung auf einem Firmengelände ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der 64 Jahre alte Hausmeister und eine 15 Jahre alte Angehörige hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten, als sie aus der Wohnung flüchteten. Beide wurden demnach vor Ort von einem Notarzt behandelt.