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Oberbayern Klimaanlage löst Brand aus - zwei Menschen verletzt

In einer Hausmeisterwohnung auf einem Firmengelände bricht ein Feuer aus. Zwei Menschen erleiden leichte Rauchvergiftungen. Auch für die Feuerwehr werden die Löscharbeiten zur Herausforderung.

Oberbayern: Klimaanlage löst Brand aus - zwei Menschen verletzt
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Das Bayerische Rote Kreuz versorgte die Feuerwehrleute beim Löschen mit Getränken. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

Pliening (dpa/lby) - Eine mobile Klimaanlage hat im oberbayerischen Pliening (Landkreis Ebersberg) einen Brand mit zwei Verletzten verursacht. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Defekt an dem Gerät das Feuer in einer Hausmeisterwohnung auf einem Firmengelände ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der 64 Jahre alte Hausmeister und eine 15 Jahre alte Angehörige hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten, als sie aus der Wohnung flüchteten. Beide wurden demnach vor Ort von einem Notarzt behandelt.

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Für die Feuerwehrleute sei der Einsatz am Montagnachmittag bei hohen Temperaturen eine Herausforderung gewesen. Das Bayerische Rote Kreuz habe vor allem die Rettungskräfte mit schwerer Atemschutzausrüstung mit Getränken versorgt, um sie vor einem Zusammenbruch zu schützen. 

Die Wohnung war laut Polizei nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzten die Beamten auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.