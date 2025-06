Penzberg (dpa/lby) - Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Oberbayern sind mehrere Tiere gestorben. Die Scheune des Gehöfts in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) hatte in der Nacht auf Sonntag aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen und brannte aus, wie die Polizei mitteilte. Die Eigentümer gehen demnach von einem Schaden von rund 500.000 Euro aus.