Oberbayern: Hoher Schaden nach Verpuffung in Recyclingbetrieb

Baar-Ebenhausen (dpa/lby) - Nach einer Verpuffung in einem Entsorgungsbetrieb in Oberbayern ist ein geschätzter Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Verpuffung war am Vormittag an einer Absauganlage der Recyclingfirma für Metall in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen) entstanden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei seien Teile der Anlage in Brand geraten, das Feuer habe sich aber nicht weiter ausgebreitet.