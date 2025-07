Burgkirchen an der Alz (dpa/lby) - Eine 73-Jährige ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes im oberbayerischen Landkreis Altötting von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Der 44 Jahre alte Fahrer des Radladers mit montiertem Mähwerk war am Vormittag in Burgkirchen an der Alz auf dem Parkplatz unterwegs und habe die Frau übersehen, teilte die Polizei mit.