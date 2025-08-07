Oberbayern Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs

Das kuriose Tier sei von Fotograf Dominik Reigl gefunden worden, teilte der Verband mit. Vor einiger Zeit sei der Naturfotograf mal wieder auf Erkundungstour gewesen - war schon kurz davor, unverrichteter Dinge abzubrechen. Dann habe er das Tier in der Dämmerung zum ersten Mal gesehen, berichtet der Fotograf: "Einen kleinen, vollständig weißen Fuchs mit blauen Augen".