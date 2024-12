Bernau am Chiemsee - Eine Falschfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto auf der Autobahn 8 ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr die 55-Jährige in der Nacht bei Übersee im Landkreis Traunstein in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn.