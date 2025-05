Taching am See - Eine Explosion an einem Wohnhaus im oberbayrischen Taching am See hat einen geschätzten Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Die angrenzende Garage sei am Freitagabend zum Teil eingestürzt, teilte die Polizei mit. Mehrere Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren demnach im Einsatz. Verletzt worden sei aber niemand.