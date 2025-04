Oberbayern: Dachstuhl von Wohnhaus in Mühldorfer Altstadt in Brand

Mühldorf (dpa/lby) - Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Mühldorf am Inn ist in Brand geraten. Das Feuer sei am Mittag aus noch ungeklärter Ursache in der Mühldorfer Altstadt ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Derzeit seien Feuerwehrleute damit beschäftigt, ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.