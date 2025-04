München (dpa/lby) - Entwarnung für Bahnreisende in Oberbayern: Nachdem die Strecke zwischen Weilheim und Peißenberg wegen eines Dachsbaus in den Gleisen gesperrt wurde, sollen die Züge am Dienstag wieder fahren. Die Arbeiten sollen im Laufe des Montags abgeschlossen werden, wie die Bayerische Regionalbahn (BRB) mitteilte.