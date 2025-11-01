Reichertshofen (dpa/lby) - Mit seinem E-Scooter wollte ein betrunkener 30-Jähriger im Landkreis Pfaffenhofen auf die Autobahn 9 fahren. Zollbeamte entdeckten den Mann an der Anschlussstelle Langenbruck bei Reichertshofen auf dem Beschleunigungsstreifen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des 30-Jährigen hatte ihn sein Navi am Freitagabend auf den Irrweg gebracht: Eigentlich habe er auf Radwegen nach Manching fahren wollen, das Navi habe ihn jedoch auf die Autobahn gelotst.
Oberbayern Betrunkener will mit E-Scooter auf Autobahn fahren
dpa 01.11.2025 - 10:17 Uhr