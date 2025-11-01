Oberbayern: Betrunkener will mit E-Scooter auf Autobahn fahren

Laut Polizei stellten hinzugerufene Polizeibeamte einen Atemalkoholwert von knapp über zwei Promille bei dem Mann fest. Zudem habe es sich bei dem E-Scooter um einen Eigenbau gehandelt, der ein Tempo von bis zu 70 km/h erreichen könne. Der Roller war demnach weder versichert noch zugelassen und der 30-Jährige hatte auch keinen Führerschein dafür. Gegen den Mann werde nun wegen mehrerer Verstöße ermittelt, darunter Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.