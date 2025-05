Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein betrunkener Busfahrer hat mit drei Kindern an Bord einen Unfall in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) verursacht. Er touchierte beim Abbiegen mit seinem Kleintransporter, welcher als Schulbus genutzt wird, das Auto eines 23-Jährigen, der dort verkehrsbedingt anhielt. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.