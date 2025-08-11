Oberbayern: Bergwacht rettet erschöpften Buben aus Chiemgauer Alpen

Daraufhin seien fünf Bergretter und ein Hubschrauber zur etwas mehr als eine Stunde dauernden Rettung eingesetzt worden. Ein Notarzt habe den Neunjährigen am Berg versorgt. Anschließend sei zunächst der Junge und dann der Vater ins Tal geflogen worden, teilte der Verband mit. Im Anschluss habe der Vater seinen Sohn mit in die Urlaubsunterkunft zurückgenommen.