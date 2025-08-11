Bad Reichenhall (dpa/lby) - Ein erschöpfter Neunjähriger ist in den Chiemgauer Alpen von der Bergwacht per Hubschrauber gerettet worden. Der Junge sei bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) mit seinem Vater aus Sachsen-Anhalt am Hochstaufen unterwegs gewesen, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) mit. Der wegen der Hitze ausgelaugte Neunjährige sei nicht mehr vorangekommen, sodass der Vater einen Notruf abgesetzt habe.
Oberbayern Bergwacht rettet erschöpften Buben aus Chiemgauer Alpen
dpa 11.08.2025 - 16:41 Uhr