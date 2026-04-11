Schäftlarn (dpa/lby) - Auf der Autobahn 95 ist die Fahrtrichtung München nach einem schweren Auffahrunfall gesperrt. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach fuhr am Morgen ein Auto zwischen Schäftlarn und Starnberg in die Leitplanke. Ein zweiter Wagen sei danach auf das verunglückte Fahrzeug aufgefahren. Eine Person wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie der Sprecher sagte. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Aktuell sei ein Gutachter vor Ort. Die Sperrung soll noch bis etwa 8.00 Uhr dauern.