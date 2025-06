Oberbayern: Attacke auf Rettungskräfte: Sanitäter Treppe herabgestoßen

Die Sanitäter wollten einen 42-jährigen Mann in Bad Feilnbach per Krankentransport in ein Klinikum bringen, wie es hieß. Dabei hätten sie zunächst einen Streit mit der Mutter des Mannes gehabt. Die Situation sei dann eskaliert: Der Freund der Mutter griff die Rettungskräfte körperlich an. Die beiden schwer verletzten Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.