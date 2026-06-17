Oberbayern: AfD-Kulturreferent nach Protesten wieder abgesetzt

Gruttauer (32), der sich öffentlich meist in bayerischer Tracht und mit langem Vollbart zeigt, hat in der Vergangenheit öffentlich politisch sehr weit rechts anzusiedelnde Positionen vertreten. "Wir werden mehr und mehr zur Minderheit im eigenen Land", sagte er etwa in einem seiner Instagram-Posts. "Das darf niemals passieren und darum braucht es Remigration", sagte er. Zuwanderer träfen in Deutschland auf bereits existierende "Parallelgesellschaften" und blieben somit "in ihrem eigenen Klüngel". Integration finde nicht mehr statt.