Oberbayern: AfD-Kulturreferent nach Protesten wieder abgesetzt

Tittmoning (dpa/lby) - Der Stadtrat der oberbayerischen Kleinstadt Tittmoning (Landkreis Traunstein) hat einen AfD-Politiker als Kulturreferenten nach wochenlangen Protesten wieder abgesetzt. Es sei "normalerweise nicht üblich, dass ein zugeteiltes Referat wieder entzogen wird", teilte die Stadt mit. "Leider hatte sich in den letzten Wochen die Situation im Zusammenhang mit dem Kulturreferat derart hochgeschaukelt, dass sich der Stadtrat veranlasst sah, die Abstimmung vom 12. Mai neu zu überdenken."