Oberbayern: Actionreiche Verfolgungsjagd - zwei verletzte Beamte

Schongau - Bei einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen einem Autofahrer und der Polizei in Oberbayern sind zwei Beamte verletzt und mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Insgesamt sechs Polizeiwagen und ein Hubschrauber verfolgten den 46-Jährigen, der zuvor vor einer Kontrolle abgehauen war, quer durch die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg. Selbst als die Polizei auf seinen Wagen schoss und einen Reifen traf, konnte das den Flüchtigen zunächst nicht stoppen.