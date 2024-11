Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Eine Seniorin ist bei Neuburg an der Donau von einem Auto angefahren worden und einen Tag später ihren Verletzungen erlegen. Am Mittwochabend sei die 84-Jährige mit einem Rollator über die Straße gegangen und dabei vom Auto einer 44-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die Seniorin wurde demnach zu Boden geschleudert.