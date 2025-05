Beilngries (dpa/lby) - Ein Mann hat sich mit seinem Auto nahe Beilngries (Landkreis Eichstätt) überschlagen und ist schwer verletzt worden. Wegen unangepasster Geschwindigkeit sei der Wagen des 58-Jährigen am Freitagvormittag zunächst in einer S-Kurve nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Erdwall gestoßen, teilte die Polizei mit. Sein Auto geriet demnach nach rechts, fuhr eine kleine Böschung hinab, überschlug sich und blieb in einer Grünfläche auf der Fahrerseite liegen. Der Schwerverletzte sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden.