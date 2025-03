Gerolsbach (dpa/lby) - Ein Mann ist nahe Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Wagen des 41-Jährigen sei in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße geraten, sagte ein Polizeisprecher.