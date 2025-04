Erding/Freising/Ebersberg (dpa/lby) - Im Einsatz gegen Kinder- und Jugendpornografie sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern haben mehr als 40 Polizisten 17 Wohnungen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg durchsucht. Dabei habe man umfangreiches Beweismaterial in Form von Speichermedien sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die Auswertung dieser Gegenstände dauere an.