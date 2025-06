Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb der Täter zunächst verschwunden. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kripo habe der 16-Jährige nun identifiziert und am Mittwoch festgenommen werden können. In seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung fanden die Ermittler Beweismittel, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen.