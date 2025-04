Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger hat sich in Oberbayern ans Steuer eines Neuwagens gesetzt und damit eine Frau angefahren. Sie wurde bei dem Aufprall in Mühldorf am Inn leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Dort hatten am Sonntag verschiedene Autohäuser am Mühldorfer Stadtplatz ihre Fahrzeuge präsentiert.