Interessen von Wald und Wild

Der Bayerische Jagdverband (BJV) spricht von einer angestrebten Verringerung um mehr als 17 Prozent und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor, mit dem den Bedürfnissen des Gamswildes besser Rechnung getragen werden soll. So fordert der BJV unter anderem, dass auf beweideten Flächen in den Schonzeitaufhebungsgebieten nicht gejagt werden darf; dass in einem Teil der Gebiete zumindest im Februar und März nicht gejagt werden darf; dass in den Aufhebungsgebieten ganzjährig keine Futterstellen und Salzlecken aufgestellt werden dürfen, um Gamswild dorthin zu locken.

"Die Gams ist das Symboltier der bayerischen Alpen", sagt Jägerpräsident Ernst Weidenbusch. "Wir müssen dafür sorgen, dass das Zusammenleben von Wild und Wald funktioniert und sichern mit unseren Forderungen den Aufwuchs des Schutzwaldes, ohne die Gamswildbestände zu gefährden.

Wildtierschützern gehen diese Forderungen nicht weit genug. Seit rund 25 Jahren gebe es in vielen Gebieten der oberbayerischen Alpen für Gamswild keine Schonzeit mehr, kritisiert der Verein Wildes Bayern. Notwendig sei das in dieser Form nicht, sagt Vorsitzende Christine Miller. Ihr Verein habe bereits gegen die Schonzeitaufhebungsverordnung von 2019 geklagt. Endgültig entschieden sei darüber noch nicht.

Auch Klimawandel bedroht Lebensraum der Gämsen

Etwa 80 Prozent des Lebensraums der Gämsen werde von den Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet, und fast jede fünfte Gams dort werde in der Schonzeit erlegt, so Miller. In den Chiemgauer Alpen beispielsweise falle fast die gesamte für Gamswild als Winterlebensraum geeignete Fläche in das Schonzeit-Aufhebungsgebiet. Die Tiere könnten im Winter nicht einfach in andere Gebiete ausweichen.

Auch die Deutsche Wildtier Stiftung in Hamburg lehnt die Schonzeitaufhebungen "mit wenigen Ausnahmen" ab, wie ein Sprecher sagt. Die Flächen, auf denen die Wälder dem Objektschutz dienen, seien deutlich kleiner als die der Schonzeit-Aufhebungsgebiete.

Die Gams sei zwar nicht vom Aussterben bedroht, stehe aber im sogenannten Anhang 5 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Darin sind Arten aufgelistet, bei denen unter anderem ein günstiger Erhaltungszustand sichergestellt werden muss. Dieser sei, sagt der Sprecher, durch Klimawandel, Tourismus und Bejagung mittel- und langfristig in Gefahr.