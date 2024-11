Fokus auf Jesus - und Frauen

Stückl kündigte an, dass es ihm 2030 vor allem auf die Figur des Jesus ankommen werde. 80 Prozent der Jugendlichen könnten mit der Figur Jesus nichts mehr anfangen. Gerade die Jugend gelte es aber in Zeiten der Theaterkrise zu begeistern. Auch die Frauenfiguren in der Geschichte um das Sterben Jesu wolle er sich neu anschauen. Erneut will er darauf achten, dass jede Form von etwaiger Judenfeindlichkeit gestrichen bleibt.