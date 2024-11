"Keine Menschen, die so für die Passion brennen"

Damit dürfte entschieden sein, was offiziell erst an diesem Mittwoch im Gemeinderat von Oberammergau beschlossen werden soll: Stückl wird auch in knapp sechs Jahren wieder Spielleiter der weltberühmten Passionsspiele in dem 5000-Seelen-Ort. "Das Ergebnis ist zwar noch nicht klar, aber es wird so werden, wie es kommen soll", sagte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). Es gebe "wenig oder gar keine Menschen, die so für die Passion brennen". Da könne sich "die Gemeinde bequem zurücklehnen – da wissen wir, dass das läuft".