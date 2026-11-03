Oy-Mittelberg (dpa/lby) - Vier Menschen und ein Hund haben sich in einem Camper mutmaßlich eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, übernachteten sie in einem Fahrzeug mit Campingaufbau in Oy-Mittelberg im Oberallgäu. Nach einem Notruf stellten die Rettungskräfte demnach fest, dass ein 70 Jahre alter Mann bereits bewusstlos war. Die Menschen kamen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, bleibende Schäden seien nach aktuellem Stand nicht zu erwarten. Der Hund wurde laut Polizei in einer Tierklinik behandelt. Wie es zu der Vergiftung kam, sei Gegenstand der Ermittlungen.