An einem kalten Januarmorgen wurde Roland tot in Meiningens Innenstadt aufgefunden. Er starb mit 61 Jahren. Viele Einwohner kannten ihn, sind ihn in der Stadt begegnet. Einen festen Wohnsitz hatte Roland nicht. Oft sah man ihn schwer alkoholisiert, seit Jahren ging das so. Schnell machte die Vermutung die Runde, die Nacht draußen in der Kälte habe zu seinem Tod geführt. Bürgermeister Fabian Giesder kennt das Obduktionsergebnis. Seinen Worten zufolge starb Roland nicht aufgrund niedriger Temperaturen oder gar einer Fremdeinwirkung. Ein Organleiden hat sein Leben beendet.