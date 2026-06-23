OB-Wahl im Erzgebirge Neuer OB muss warten – Einspruch gegen Wahl in Aue läuft

Aue-Bad Schlema (dpa/sn) - Der neu gewählte Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, Marcus Hoffmann (CDU), wird das Amt möglicherweise erst später antreten können. Hintergrund ist ein Einspruch gegen das Wahlergebnis durch die rechtsextremen Freien Sachsen. Sie hatten den unterlegenen Kandidaten Stefan Hartung gestellt. Das Schreiben sei beim Landratsamt auf elektronischem Weg eingegangen, informierte die Rechtsaufsichtsbehörde. "Momentan liegen uns keine weiteren Einsprüche vor." Die Frist dafür laufe noch bis Donnerstag (25. Juni).