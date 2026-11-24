Experten für gute Unternehmensführung hatten sich besorgt gezeigt, dass Nvidia mit der Rückkehr Huangs die Glaubwürdigkeit verliert, was die Durchsetzung von Verhaltensregeln im Unternehmen angeht, da seine Verstöße dagegen toleriert wurden. Er sagte "Wired", man müsse bei Nvidia eine "sichere Umgebung" für alle Frauen schaffen. "Und wenn ich etwas getan habe, was das gefährdet, kann ich gar nicht sagen, wie traurig ich bin, und werde alles Erdenkliche tun, um das zu korrigieren."