Santa Clara - Der zurückgekehrte Nvidia-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will. Nvidia habe ein Team aufgebaut, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da man mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere, sagte Huang dem Sender CNBC zufolge. Bei Nvidia berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.