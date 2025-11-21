Nutzung wandelt sich: KI-Chats auf dem Vormarsch bei Suche im Internet

KI liefert auch falsche Informationen

"Viele Menschen nutzen lieber die kompakte Antwort aus dem KI-Chat, statt sich selbst durch Suchergebnisse zu klicken und auf den Webseiten nach Hinweisen zu ihrer Frage zu suchen", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Allerdings sollte man die Ergebnisse überprüfen.



So geben 42 Prozent derjenigen, die KI für die Suche nutzen, an, dass sie schon einmal falsche oder schlicht erfundene Informationen von der KI erhalten haben. Zugleich prüfen 57 Prozent die KI-Antworten, bevor sie sie verwenden. Insgesamt halten rund drei Viertel (73 Prozent) die Ergebnisse der KI-Chats für hilfreich, rund zwei Drittel (64 Prozent) sind mit der KI-Nutzung zur Informationssuche zufrieden.