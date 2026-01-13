Nur Regionalzüge Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof gestartet - Verspätungen

Der Zeitplan der Baumaßnahmen ermögliche aber einen eingeschränkten Regionalverkehr, sagte eine Bahn-Sprecherin. Dieser sei am Morgen wie geplant angelaufen, es komme dabei vereinzelt zu Verspätungen. In der Nacht habe sich der Beginn der Arbeiten wetterbedingt etwas verzögert. Die Sperrung endet am kommenden Montag um 5.00 Uhr.